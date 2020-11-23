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На Вінниччині виявили нелегальну вирубку лісу на понад 10 млн гривень

На Вінниччині виявили нелегальну вирубку лісу на понад 10 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Вінниччині виявили незаконну вирубку 1025 дерев території ДП "Дашівське дослідне лісомисливське господарство", сума збитків становить понад 10 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції України.

"На території ДП "Дашівське дослідне лісомисливське господарство" неправомірно знищено 1025 дерев різних порід та діаметрів. Сума збитків, яку розрахували інспектори за це порушення, складає 10 356 630 гривень. Матеріали, підготовлені інспекцією за цим фактом, направлені до Управління СБУ у Вінницькій області. Правоохоронці будуть приймати рішення щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 10 місяців поточного року Вінницька область є лідером за кількістю збитків від знищення дерев.

"Застерегти лісорубів від злочинних дій не вдається, адже в Україні діють занадто низькі штрафи за вирубку. Сильно застаріли і такси, за якими здійснюється підрахунок шкоди, завданої довкіллю", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 10 місяців поточного року за незаконну вирубку лісу розраховано 234,4 млн гривень збитків.

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