В Винницкой области обнаружили нелегальную вырубку леса на более чем 10 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Винницкой области обнаружили незаконную вырубку 1025 деревьев на территории ГП "Дашевское исследовательское лесоохотничье хозяйство", сумма ущерба составляет более 10 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции Украины.
"На территории ГП "Дашевское исследовательское лесоохотничье хозяйство" неправомерно уничтожено 1025 деревьев разных пород и диаметров. Сумма ущерба, которую рассчитали инспекторы за это нарушение составляет 10356630 гривен. Материалы, подготовленные инспекцией по данному факту, направлены в Управление СБУ в Винницкой области. Правоохранители будут принимать решение об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 10 месяцев текущего года Винницкая область является лидером по количеству убытков от уничтожения деревьев.
"Предостеречь лесорубов от преступных действий не удается, ведь в Украине действуют слишком низкие штрафы за вырубку. Сильно устарели и таксы, по которым осуществляется подсчет ущерба, причиненного окружающей среде", - добавили в сообщении.
Напомним, в течение 10 месяцев текущего года из-за незаконной вырубки леса рассчитано 234,4 млн гривен убытков.