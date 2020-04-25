На Вінниччині від COVID-19 одужало 59 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Вінницькій області станом на 25 квітня від COVID-19 одужало 59 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає УНН.
“59 осіб одужали!”, — повідомив Скальський.
Так, станом на 25 квітня, на території області зареєстровано 624 підозри на коронавірусну інфекцію. У 377 випадках виявлений коронавірус, в т. ч. у 25 дітей.
Повідомляється, що лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у: м. Вінниця — 166, Калинівський район — 72, Вінницький район — 18, Тростянецький — 16, Погребищенський — 12, Гайсинський — 11, Козятинський та Барський райони по 9 випадків, Немирівський, Жмеринський — по 8, Літинський — 6, Тульчинський, Хмільницький та Ямпільський райони по 5 випадків в кожному, Липовецький та Муровано-Куриловецький райони по 4 випадки, Томашпільський, Оратівський, Чернівецький та Крижопільський райони по 3 в кожному, м.Могилів-Подільський, Іллінецький та Тиврівський райони по 2, і м. Ладижин — 1.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом одужало 782 особи, а летальних випадків 201.