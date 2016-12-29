На Вінниччині в новорічну ніч у посиленому режимі працюватимуть понад 300 рятувальників
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Вінниччині в новорічну ніч у посиленому режимі, згідно з графіками чергувань, будуть працювати понад 250 рятувальників. Ще 70 − відповідальні по підрозділах. Крім цього,у режимі підвищеної готовності перебуватимуть 60 одиниць техніки. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив начальник прес-служби ГУ ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий.
"Минулого року якраз на Новий рік феєрверк став причиною загоряння житлового будинку. Люди нехтують забороною користуватися піротехнічними засобами, феєрверками. І такі випадки непоодинокі. Тому цього дня, як правило, працівники ДСНС працюють у посиленому варіанті несення служби в цілодобовому режимі. Крім того, у місцях проведення масових заходів будуть чергувати працівники рятувальної служби – задля забезпечення протипожежного захисту об’єкту", − розповів О.Кутовий.
Як повідомляв УНН, з 30 грудня підрозділи поліції, Нацгвардії, ДСНС та прикордонної служби перейдуть на посилений режим несення служби.