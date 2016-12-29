В Винницкой области в новогоднюю ночь в усиленном режиме будут работать более 300 спасателей
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Винницкой области в новогоднюю ночь в усиленном режиме, согласно графика дежурств, будут работать более 250 спасателей. Еще 70 - ответственные по подразделениям. Кроме этого, в режиме повышенной готовности будут находиться 60 единиц техники. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщил начальник пресс-службы ГУ ГосЧС в Винницкой области Александр Кутовый.
"В прошлом году как раз на Новый год фейерверк стал причиной возгорания жилого дома. Люди пренебрегают запретом пользоваться пиротехническими средствами, фейерверками. И такие случаи не единичны. Поэтому в этот день, как правило, работники ГосЧС работают в усиленном варианте несения службы в круглосуточном режиме. Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить работники спасательной службы - для обеспечения противопожарной защиты объекта", - рассказал А.Кутовый.
Как сообщал УНН, с 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГосЧС и пограничной службы перейдут на усиленный режим несения службы.