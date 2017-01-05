На Вінниччині розгорнули 167 пунктів обігріву

Так, по одному пункту обігріву розгорнули у Крижопільському, Липовецькому, Літинському, Муровано-Куриловецькому та Оратівському районах, а також у містах Вінниця (буде розгорнуто 6 січня), Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник. По два пункти обігріву діють у Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Немирівському, Хмільницькому та Чечельницькому районах.

У Барському, Жмеринському, Козятинському, Тиврівському й Томашпільському районах облаштували по три пункти обігріву. По чотири пункти обігріву функціюють у Піщанському, Теплицькому, Чернівецькому та Шаргородському районах, а також у місті Ладижин.

П’ять і більше пунктів обігріву розгорнули на території Бершадського, Іллінецького, Могилів-Подільського, Погребищенського, Тростянецького, Тульчинського та Ямпільського районів.

Нагадаємо, тринадцять пунктів обігріву облаштували у Житомирі.