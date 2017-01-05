В Винницкой области развернули 167 пунктов обогрева
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 5 января. УНН. В связи с приближением сильных морозов в Винницкой области по состоянию на сегодня, 5 января, функционирует 167 пунктов обогрева, сообщили УНН-Центр в пресс-службе Винницкой ОГА.
Так, по одному пункту обогрева развернули в Крыжопольском, Липовецком, Литинском , Муровано-Куриловецком и Оратовском районах, а также в городах Винница (будет развернуто 6 января), Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник. По два пункта обогрева действуют в Винницком, Гайсинском, Калиновском, Немировском, Хмельницком и Чечельницком районах.
В Барском, Жмеринском, Козятинском, Тывровском и Томашпольском районах обустроили по три пункта обогрева. По четыре пункта обогрева функционирует в Песчанском, Теплицком, Черновицком и Шаргородском районах, а также в городе Ладыжин.
Пять и более пунктов обогрева развернули на территории Бершадского, Ильинецкого, Могилев-Подольского, Погребищенского, Тростянецкого, Тульчинского и Ямпольского районов.
Напомним, тринадцать пунктов обогрева открыли в Житомире.