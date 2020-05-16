На Вінниччині п'яна 21-річна водійка наїхала на жінку з малолітніми дітьми

"Близько 19:00 (15 травня - ред.) у місті Козятин водійка автомобіля Opel Vectra, 21-річна місцева жителька, рухаючись по вулиці Матросова, не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху та допустила наїзд на 33-річну жінку, яка вела в руках велосипед. На велосипеді знаходились двоє малолітніх дітей 5-ти років і 7-ми років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок наїзду велосипедистка та її діти, мешканці Козятина, отримали тілесні ушкодження й госпіталізовані до місцевої лікарні.

"Наразі поліцією з’ясовуються усі обставини і причини автопригоди. У крові жінки, яка перебувала за кермом іномарки, виявлено алкоголь. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик", - повідомили правоохоронці.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Проводиться розслідування.

Як повідомлялося раніше в УНН, зупинений за порушення ПДР чоловік у Полтаві погрожував поліцейському ножем.