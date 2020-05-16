На Вінниччині п'яна 21-річна водійка наїхала на жінку з малолітніми дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Козятині водійка автомобіля Opel Vectra здійснила наїзд на велосипедистку та двох її малолітніх дітей. За фактом аварії слідством розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, інформує УНН.
"Близько 19:00 (15 травня - ред.) у місті Козятин водійка автомобіля Opel Vectra, 21-річна місцева жителька, рухаючись по вулиці Матросова, не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху та допустила наїзд на 33-річну жінку, яка вела в руках велосипед. На велосипеді знаходились двоє малолітніх дітей 5-ти років і 7-ми років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок наїзду велосипедистка та її діти, мешканці Козятина, отримали тілесні ушкодження й госпіталізовані до місцевої лікарні.
"Наразі поліцією з’ясовуються усі обставини і причини автопригоди. У крові жінки, яка перебувала за кермом іномарки, виявлено алкоголь. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик", - повідомили правоохоронці.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Проводиться розслідування.
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