На Вінниччині працює ППО – голова облради

Цитата

«Тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Працює ППО. Після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Випущено понад 120 ракет», - написав Соколовий.

Доповнення

У Львові чути вибухи, повідомив мер міста Андрій Садовий. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про роботу ППО в області.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.