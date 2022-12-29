На Вінниччині працює ППО – голова облради
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Вінницькій області працює ППО. Про це повідомив голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий, передає УНН.
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«Тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Працює ППО. Після нічної атаки дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Випущено понад 120 ракет», - написав Соколовий.
Доповнення
У Львові чути вибухи, повідомив мер міста Андрій Садовий. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про роботу ППО в області.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.