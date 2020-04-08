На Вінниччині повідомили про підозру секретарю сільради через підробку документів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Вінниччині повідомили про підозру секретарю однієї з сільських рад за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
“Прокурором Вінницької області повідомлено про підозру секретарю однієї з сільських рад Калинівського району у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що дана службова особа, будучи уповноваженою на вчинення нотаріальних дій, імовірно, з метою заволодіння її близькими родичами земельними паями померлих осіб, умисно підробила дублікати заповітів на двох своїх доньок та дружину голови сільської ради. На підставі підроблених заповітів вказані особи протиправно отримали право власності на 7 га земельних паїв.
Досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Проводяться слідчі дії на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно колишнього міського голови Ірпеня, що у Київській області, Володимира Карплюка, передали до суду.