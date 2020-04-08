В Винницкой области сообщили о подозрении секретарю сельсовета из-за подделки документов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Винницкой области сообщили о подозрении секретарю одного из сельских советов по факту злоупотребления служебным положением и служебной подделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Прокурором Винницкой области сообщено о подозрении секретарю одного из сельских советов Калиновского района в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением и служебной подделки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что данное должностное лицо, будучи уполномоченным на совершение нотариальных действий, вероятно, с целью завладения ее близкими родственниками земельными паями умерших, умышленно подделало дубликаты завещаний на двух своих дочерей и жену председателя сельского совета. На основании поддельных завещаний указанные лица противоправно получили право собственности на 7 га земельных паев.
Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.
Напомним, обвинительный акт в отношении бывшего городского головы Ирпеня, что в Киевской области, Владимира Карплюка, передали в суд.