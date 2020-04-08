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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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В Винницкой области сообщили о подозрении секретарю сельсовета из-за подделки документов

В Винницкой области сообщили о подозрении секретарю сельсовета из-за подделки документов

Киев  •  УНН

 • 23912 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Винницкой области сообщили о подозрении секретарю одного из сельских советов по факту злоупотребления служебным положением и служебной подделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Прокурором Винницкой области сообщено о подозрении секретарю одного из сельских советов Калиновского района в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением и служебной подделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что данное должностное лицо, будучи уполномоченным на совершение нотариальных действий, вероятно, с целью завладения ее близкими родственниками земельными паями умерших, умышленно подделало дубликаты завещаний на двух своих дочерей и жену председателя сельского совета. На основании поддельных завещаний указанные лица противоправно получили право собственности на 7 га земельных паев.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, обвинительный акт в отношении бывшего городского головы Ирпеня, что в Киевской области, Владимира Карплюка, передали в суд.

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