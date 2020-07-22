На Вінниччині під час отримання 5,5 тис. доларів хабара затримали поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Вінницькій області під час отримання 5,5 тис. доларів хабара за закриття справи про викрадення людини затримали інспектора відділу ювенальної превенції ГУНП в регіоні. Про повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, поліцейський, перебуваючи у змові з іншим правоохоронцем, вимагав та отримав кошти за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо незаконного позбавлення волі людини. Інспектора поліції було затримано у порядку ст. 208 КПК України після передачі коштів", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. До суду скеровано клопотання щодо обрання запобіжного заходу.
"Наразі перевіряється причетність інших працівників ГУ Нацполіції у Вінницькій області до вчинення вказаного злочину", – зазначили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, співробітники ДБР затримали працівника СБУ, який підозрюється у тому, що займався сутенерством.