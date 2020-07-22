В Винницкой области во время получения 5,5 тыс. долларов взятки задержали полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Винницкой области во время получения 5,5 тыс. долларов взятки за закрытие дела о похищении человека задержали инспектора отдела ювенальной превенции ГУНП в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, полицейский, находясь в сговоре с другим правоохранителем, требовал и получил деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении незаконного лишения свободы человека. Инспектор полиции был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи средств", - говорится в сообщении.
Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
"Сейчас проверяется причастность других сотрудников ГУ Нацполиции в Винницкой области к совершению указанного преступления", - отметили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, сотрудники ГБР задержали сотрудника СБУ, который подозревается в том, что занимался сутенерством.