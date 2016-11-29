На Вінниччині для утилізації люмінесцентних ламп виділили 100 тис. грн

“Дев’ятого листопада Державна екологічна інспекція у Вінницькій області звернулась до Вінницької обласної державної адміністрації щодо вирішення питання по проведенню утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

21 листопада відбулось засідання обласної конкурсної комісії фонду охорони навколишнього природного середовища під головуванням Андрія Гижка, першого заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації. Комісією прийнято рішення про виділення коштів в сумі 100 тис. грн на проведення робіт з утилізації люмінесцентних ламп на території Людавської сільської ради”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 жовтня 2016 року спеціалісти відділу екологічного контролю земельних ресурсів, за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у Вінницькій області здійснили обстеження полезахисної лісосмуги на території Людавської сільської ради за межами населеного пункту с.Людавка, за результатами якого було зафіксовано факти розміщення небезпечних відходів (люмінесцентних ламп) у несанкціонованому місці, що є порушенням ст.15, 33 Закону України “Про відходи”, ст.46 Закону України “Про охорону земель” та ст.55 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

“За результатами обстеження та відповідно до „Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства“, була обрахована завдана довкіллю шкода, яка становить 22035,48 грн., а от встановити осіб, що здійснили вказане правопорушення, на момент огляду не вдалось. Матеріали перевірки були направлені до Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області для встановлення винних осіб для притягнення їх до передбаченої чинним законодавством відповідальності та відшкодування заподіяної державі шкоди”, — додали у Держекоінспекції.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.

Також нагадаємо, на Чернігівщині через влаштоване звалище відходів державі завдано збитків на понад 77 тис. грн.

Сумська ОДА за три роки скоротила видатки на ліквідацію небезпечних відходів у сім разів.

При цьому після несанкціонованого витоку небезпечних речовин у квітні 2015 року допустима норма їх концентрації залишається перевищеною й донині у місті Шостка та Шосткинському районі Сумщини.