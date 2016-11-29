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В Винницкой области для утилизации люминесцентных ламп выделили 100 тыс. грн

Киев • УНН

 • 11319 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На утилизацию люминесцентных ламп, выявленных возле села Людавка Жмеринского района, выделили 100 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Винницкой области.

В Винницкой области для утилизации люминесцентных ламп выделили 100 тыс. грн

"Девятого ноября Государственная экологическая инспекция в Винницкой области обратилась к Винницкой областной государственной администрации относительно решения вопроса по проведению утилизации отработанных люминесцентных ламп за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды.

21 ноября состоялось заседание областной конкурсной комиссии фонда охраны окружающей природной среды под председательством Андрея Гыжко, первого заместителя главы Винницкой областной государственной администрации. Комиссия приняла решение о выделении средств в сумме 100 тыс. грн на проведение работ по утилизации люминесцентных ламп на территории Людавского сельского совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 октября 2016 г. специалисты отдела экологического контроля земельных ресурсов, обращения с отходами и опасными химическими веществами Государственной экологической инспекции в Винницкой области провели обследование полезащитной лесополосы на территории Людавского сельского совета за пределами населенного пункта с.Людавка, по результатам которого зафиксировали факты размещения опасных отходов (люминесцентных ламп) в несанкционированном месте, что является нарушением ст.15, 33 Закона Украины "Об отходах", ст.46 Закона Украины "Об охране земель" и ст.55 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды".

"По результатам обследования и согласно "Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства", был рассчитан нанесенный окружающей среде ущерб, что составляет 22 035,48 грн, а вот установить лиц, совершивших указанное правонарушение, на момент осмотра не удалось. Материалы проверки были направлены в Жмеринский отдел полиции ГУНП в Винницкой области для установления виновных лиц для привлечения их к предусмотренной действующим законодательством ответственности и возмещения причиненного государству ущерба", - добавили в Госэкоинспекции.

Напомним, в Украине накопили более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Также напомним, в Черниговской области из-за устроенной свалки отходов государству нанесен ущерб более чем на 77 тыс. грн.

Сумская ОГА за три года сократила расходы на ликвидацию опасных отходов в семь раз.

При этом после несанкционированной утечки опасных веществ в апреле 2015 г. допустимая норма их концентрации остается превышенной и по сей день в городе Шостка и Шосткинском районе Сумской области.

Украинские Национальные Новости

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