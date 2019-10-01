На Вінниччині чоловік вимагав 5 тисяч доларів під вигаданим приводом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На Вінниччині чоловік із застосуванням насильства та під вигаданим приводом вимагав від потерпілого 5 тис. дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Вінницькій області.
"У ході розслідування кримінального провадження задокументовано незаконну діяльність мешканця м. Вінниці, який із застосуванням насильства, під вигаданим приводом, вимагав у потерпілого 5 тис. доларів США", - сказано у повідомленні.
Після надходження заяви від потерпілого, прокурорами регіональної прокуратури, прийнято рішення про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, який вдало реалізовано оперативниками управління стратегічних розслідувань та слідчими ГУ НП у Вінницькій області.
Вимагача затримано "на гарячому" після отримання від потерпілого чергового "платежу" в розмірі 25 тис. грн.
Наразі, правоохоронцями вживаються заходи до встановлення усіх учасників злочину, оскільки схема вимагання передбачала участь декількох осіб, роль яких необхідно встановити.
Після завершення невідкладних слідчих дій буде прийняте рішення про кваліфікацію дій кожного з учасників злочинної схеми.
Першочергово дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 КК України як вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, в Одеській області СБУ затримала керівників структурних підрозділів Нацполіції та прикордонників, які вимагали гроші з підлеглих.