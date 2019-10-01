В Винницкой области мужчина требовал 5000 долларов под вымышленным предлогом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Винницкой области мужчина с применением насилия и под вымышленным предлогом требовал от потерпевшего 5 тыс. долл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Винницкой области.
"В ходе расследования уголовного производства задокументирована незаконная деятельность жителя. Виннице, который с применением насилия, под вымышленным предлогом, требовал у потерпевшего 5 тыс. Долларов США", - говорится в сообщении.
После поступления заявления от потерпевшего, прокурорами региональной прокуратуры, принято решение о проведении контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента, который удачно реализовано оперативниками управления стратегических расследований и следователями ГУ ЧП в Винницкой области.
Вымогателя задержали "на горячем" после получения от потерпевшего очередного "платежа" в размере 25 тыс. грн.
Сейчас правоохранителями принимаются меры к установлению всех участников преступления, так как схема вымогательства предусматривала участие нескольких лиц, роль которых необходимо установить.
После завершения неотложных следственных действий будет принято решение о квалификации действий каждого из участников преступной схемы.
Первоначально действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 189 УК Украины как вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Одесской области СБУ задержала руководителей структурных подразделений Нацполиции и пограничников, которые требовали деньги с подчиненных.