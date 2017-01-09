На Вінниччині 39 вантажівок потрапили у затор через негоду

Так, 9 січня о 7:00 в с. Кунка Гайсинського району стався занос вантажного автомобіля, внаслідок чого автошлях заблоковано. На спуску та підйомі утворився затор із вантажних машин.

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Гайсинські рятувальники звернулися до керівництва райдержадміністрації про залучення додаткових сил та засобів цивільного захисту району.

До ліквідації наслідків надзвичайної події було задіяно тягач військової частини, за допомогою якого на підйом відбуксировано 39 вантажних автомобілів.

Працівниками служби доріг проведено посипку складної ділянки автошляху піском.