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В Винницкой области 39 грузовиков попали в пробку из-за непогоды

В Винницкой области 39 грузовиков попали в пробку из-за непогоды

Киев • УНН

 • 6126 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 9 января. УНН. В Гайсинском районе Винницкой области ликвидировали затор, в который из-за непогоды попали 39 грузовых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Винницкой области, пишет УНН-Центр .

Так, 9 января в 7:00 в с. Кунка Гайсинского района произошел занос грузового автомобиля, в результате чего автодорога заблокирован. На спуске и подъеме образовался затор из грузовых машин.

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Гайсинские спасатели обратились к руководству райгосадминистрации о привлечении дополнительных сил и средств гражданской защиты района.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия было задействовано тягач воинской части, с помощью которого на подъем отбуксирован 39 грузовых автомобилей.

Работниками службы дорог проведения посыпку сложного участка автодороги песком.

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