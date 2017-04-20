На вимаганні "електронного хабара" погорів поліцейський на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області за оперативного супроводу СБУ на вимаганні 4 тис. дол. неправомірної вигоди викрито майора поліції. Про це поінформували в обласній прокуратурі, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, старший інспектор Департаменту кіберполіції ГУНП в Кіровоградській області за вказану суму хабара обіцяв вирішити питання щодо не притягнення особи до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно нього. При цьому затриманий обрав “сучасний спосіб” отримання неправомірної вигоди — електронними грошима.
Після перерахування частини обумовлених коштів на вказаний електронний гаманець правоохоронець був затриманий слідчими прокуратури.
Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 19 квітня заступника гендиректора з питань експлуатації ДП “Міжнародний аеропорт Львів” імені Данила Галицького" затримано за вимагання та отримання неправомірної вигоди у сумі 40 тис. грн.