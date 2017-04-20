На вымогательстве "электронной взятки" погорел полицейский в Кировоградской области

Согласно информации, старший инспектор Департамента киберполиции ГУНП в Кировоградской области за указанную сумму взятки обещал решить вопрос о непривлечении лица к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства в отношении него. При этом задержанный выбрал “современный способ” получения неправомерной выгоды — электронными деньгами.

После перечисления части обусловленных средств на указанный электронный кошелек милиционер был задержан следователями прокуратуры.

Сейчас милиционеру сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 19 апреля заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП “Международный аэропорт Львов” имени Даниила Галицкого" задержали за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 40 тыс. грн.