На вымогательстве "электронной взятки" погорел полицейский в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Следственным отделом прокуратуры Кировоградской области при оперативном сопровождения СБУ в вымогательстве 4 тыс. долл. неправомерной выгоды разоблачили майора полиции. Об этом сообщили в областной прокуратуре, сообщает УНН.
Согласно информации, старший инспектор Департамента киберполиции ГУНП в Кировоградской области за указанную сумму взятки обещал решить вопрос о непривлечении лица к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства в отношении него. При этом задержанный выбрал “современный способ” получения неправомерной выгоды — электронными деньгами.
После перечисления части обусловленных средств на указанный электронный кошелек милиционер был задержан следователями прокуратуры.
Сейчас милиционеру сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 19 апреля заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП “Международный аэропорт Львов” имени Даниила Галицкого" задержали за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 40 тыс. грн.