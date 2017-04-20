На вымогательстве "электронной взятки" погорел полицейский в Кировоградской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26564 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90908 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146527 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112889 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114199 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111097 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103215 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106686 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103290 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151261 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На вымогательстве "электронной взятки" погорел полицейский в Кировоградской области

На вымогательстве "электронной взятки" погорел полицейский в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 8930 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Следственным отделом прокуратуры Кировоградской области при оперативном сопровождения СБУ в вымогательстве 4 тыс. долл. неправомерной выгоды разоблачили майора полиции. Об этом сообщили в областной прокуратуре, сообщает УНН.

Согласно информации, старший инспектор Департамента киберполиции ГУНП в Кировоградской области за указанную сумму взятки обещал решить вопрос о непривлечении лица к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства в отношении него. При этом задержанный выбрал “современный способ” получения неправомерной выгоды — электронными деньгами.

После перечисления части обусловленных средств на указанный электронный кошелек милиционер был задержан следователями прокуратуры.

Сейчас милиционеру сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 19 апреля заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП “Международный аэропорт Львов” имени Даниила Галицкого" задержали за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 40 тыс. грн.

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