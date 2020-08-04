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На вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Києві 8-9 серпня пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, ярмарки пройдуть:

8 серпня (субота):

• у Голосіївському районі – вулиці Паньківська; вулиці Голосіївська, 4-10;

• у Деснянському районі – вулиці Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вулиці Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вулиці Теодора Драйзера);

• у Дніпровському районі – вулиці Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");

• в Оболонському районі – вулиці Петра Калнишевського, 1-5;

• у Печерському районі – вулиці Катерини Білокур;

• у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

• у Святошинському районі – вулиці Булгакова, 10-13/1;

• у Шевченківському районі – вулиці Богдана Гаврилишина, 1-17.

9 серпня (неділя):

• у Голосіївському районі – вулиці Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

• у Печерському районі – вулиці Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

• у Шевченківському районі – вулиці Татарська, 32-38.

Нагадаємо, у Києві за добу виявили 108 випадків COVID-19, загалом зареєстровано вже понад 8600.

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