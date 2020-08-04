На вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Києві 8-9 серпня пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, ярмарки пройдуть:
8 серпня (субота):
• у Голосіївському районі – вулиці Паньківська; вулиці Голосіївська, 4-10;
• у Деснянському районі – вулиці Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вулиці Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вулиці Теодора Драйзера);
• у Дніпровському районі – вулиці Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");
• в Оболонському районі – вулиці Петра Калнишевського, 1-5;
• у Печерському районі – вулиці Катерини Білокур;
• у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• у Святошинському районі – вулиці Булгакова, 10-13/1;
• у Шевченківському районі – вулиці Богдана Гаврилишина, 1-17.
9 серпня (неділя):
• у Голосіївському районі – вулиці Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
• у Печерському районі – вулиці Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
• у Шевченківському районі – вулиці Татарська, 32-38.
Нагадаємо, у Києві за добу виявили 108 випадків COVID-19, загалом зареєстровано вже понад 8600.