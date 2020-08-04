На выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 59735 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103601 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108517 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136357 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111579 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132910 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102355 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104670 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102131 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
На выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 21392 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киеве 8-9 августа пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, ярмарки пройдут:

8 августа (суббота):

• в Голосеевском районе - улице Паньковская; улице Голосеевская, 4-10;

• в Деснянском районе - улице Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), улице Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и улицы Теодора Драйзера)

• в Днепровском районе - улице Всеволода Нестайко (рядом с почтамтом "Левобережный")

• в Оболонском районе - улице Петра Калнышевского, 1-5;

• в Печерском районе - улице Екатерины Билокур;

• в Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• в Святошинском районе - улице Булгакова, 10-13/1;

• в Шевченковском районе - улице Богдана Гаврилишина, 1-17.

9 августа (воскресенье):

• в Голосеевском районе - улице Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

• в Печерском районе - улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

• в Шевченковском районе - улице Татарская, 32-38.

Напомним, в Киеве за сутки обнаружили 108 случаев COVID-19, всего зарегистрировано уже более 8600.

Украинские Национальные Новости

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