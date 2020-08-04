На выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киеве 8-9 августа пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, ярмарки пройдут:
8 августа (суббота):
• в Голосеевском районе - улице Паньковская; улице Голосеевская, 4-10;
• в Деснянском районе - улице Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), улице Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и улицы Теодора Драйзера)
• в Днепровском районе - улице Всеволода Нестайко (рядом с почтамтом "Левобережный")
• в Оболонском районе - улице Петра Калнышевского, 1-5;
• в Печерском районе - улице Екатерины Билокур;
• в Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• в Святошинском районе - улице Булгакова, 10-13/1;
• в Шевченковском районе - улице Богдана Гаврилишина, 1-17.
9 августа (воскресенье):
• в Голосеевском районе - улице Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
• в Печерском районе - улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
• в Шевченковском районе - улице Татарская, 32-38.
Напомним, в Киеве за сутки обнаружили 108 случаев COVID-19, всего зарегистрировано уже более 8600.