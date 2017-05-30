На Відрадному проспекті у Києві 31 травня буде частково обмежено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Через ремонт дорожнього покриття з 08:00 до 18:00 31 травня на просп. Відрадному на ділянці від вул. Героїв Севастополя до вул. Чернишевського буде обмежено рух транспорту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"З 08:00 до 18:00 31 травня у зв’язку із ремонтом дорожнього покриття на просп. Відрадному на ділянці від вул. Героїв Севастополя до вул. Чернишевського буде обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація “Київавтодор” закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Як повідомляв УНН 30 травня, рух транспорту на Либідській площі у Києві частково обмежать 30 травня.