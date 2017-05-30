На Отрадном проспекте в Киеве 31 мая будет частично ограничено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Из-за ремонта дорожного покрытия с 08:00 до 18:00 31 мая на просп. Отрадном на участке от ул. Героев Севастополя до ул. Чернышевского будет ограничено движение транспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 8:00 до 18:00 31 мая в связи с ремонтом дорожного покрытия на просп. Отрадном на участке от ул. Героев Севастополя до ул. Чернышевского будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНН 30 мая, движение транспорта на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат 30 мая.