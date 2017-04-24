На відкриття центрів адмін і соцпослуг передбачено 62 млн грн – А.Рева

"В державному бюджеті на цей рік передбачені кошти в сумі 62 млн грн для завершення реалізації проектів у 4 містах - в Дніпрів, у Львові, в Одесі і в Києві", - сказав А.Рева.

При цьому, за його словами, реалізація проекту з відкриття Центру надання адміністративних і соціальних послуг не обмежиться лише цими містами.

"У нас є більше 10 замовлень від різних територіальних громад, з тим щоб реалізовувати на їх території такі проекти", - додав А.Рева.

Він зазначив, що Міністерство соцполітики готове допомагати місцевій владі у підготовці проектно-кошторисної документації і організації роботи над проектом.

Як повідомляв УНН, українські громади отримають від Швеції 800 тис. євро на центри адмінпослуг.