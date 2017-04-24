На открытие центров админ и соцуслуг предусмотрено 62 млн грн - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В 2017 году в государственном бюждет предусмотрено 62 млн грн на открытие Центров предоставления административных и социальных услуг в 4-х городах Украины. Об этом заявил Министр социальной политики Андрей Рева на заседании Ассоциации городов Украины в Харькове, передает корреспондент УНН.
"В государственном бюджете на этот год предусмотрены средства в сумме 62 млн грн для завершения реализации проектов в 4 городах - в Днепре, во Львове, в Одессе и в Киеве", - сказал А.Рева.
При этом, по его словам, реализация проекта по открытию Центра предоставления административных и социальных услуг не ограничится только этими городами.
"У нас есть более 10 заказов от различных территориальных общин, с тем чтобы реализовывать на их территории такие проекты", - добавил А.Рева.
Он отметил, что Министерство соцполитики готово помогать местным властям в подготовке проектно-сметной документации и организации работы над проектом.
Как сообщал УНН, украинские общины получат от Швеции 800 тыс. евро на центры админуслуг .