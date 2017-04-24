На открытие центров админ и соцуслуг предусмотрено 62 млн грн - А.Рева

"В государственном бюджете на этот год предусмотрены средства в сумме 62 млн грн для завершения реализации проектов в 4 городах - в Днепре, во Львове, в Одессе и в Киеве", - сказал А.Рева.

При этом, по его словам, реализация проекта по открытию Центра предоставления административных и социальных услуг не ограничится только этими городами.

"У нас есть более 10 заказов от различных территориальных общин, с тем чтобы реализовывать на их территории такие проекты", - добавил А.Рева.

Он отметил, что Министерство соцполитики готово помогать местным властям в подготовке проектно-сметной документации и организации работы над проектом.

Как сообщал УНН, украинские общины получат от Швеции 800 тыс. евро на центры админуслуг .