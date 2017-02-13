На виборах в Туркменістані проголосувало 97% громадян - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Влада Туркменістану заявила, що проголосувати за майбутнього президента з’явилися понад 97 відсотків електорату, передає УНН з посиланням на DW.
Проте, спостерігачі ОБСЄ ще жодного разу не давали позитивну оцінку виборам в цій країні.
На вибори президента в Туркменістану в неділю, 12 лютого, прийшли понад 97 відсотків виборців, повідомив ЦВК країни. До моменту закриття виборчих дільниць о 19 годині за місцевим часом (17:00 за київським часом) проголосували понад три мільйони осіб.
Явка, за даними комітету, коливалася від 96,5 до 98 відсотків в залежності від області.
Згідно з конституцією Туркменістану, обраним вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні. За новими правилами президентський термін становить не п’ять, а сім років. Експерти відзначають, що збільшення цього терміну було закріплено в законодавстві лише напередодні виборчої кампанії.
На пост президента країни в третій раз балотувався Гурбангули Бердимухамедов, а також вісім його конкурентів, затверджених ЦВК в якості офіційних кандидатів.
Тим часом політична опозиція, яка діє у вигнанні з часів Туркменбаши, неодноразово пропонувала включити в списки свого кандидата, але в Ашхабаді ці пропозиції ігнорують.
Нагадаємо, у Туркменістані пройшли чергові президентські вибори.