На выборах в Туркмении проголосовало 97% граждан - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Власти Туркмении заявили, что проголосовать за будущего президента явились более 97 процентов электората, передает УНН со ссылкой на DW.
Однако, наблюдатели ОБСЕ еще ни разу не давали положительную оценку выборам в этой стране.
На выборы президента в Туркмении в воскресенье, 12 февраля, пришли более 97 процентов избирателей, сообщил ЦИК страны. К моменту закрытия избирательных участков в 19 часов по местному времени (17:00 мск) проголосовали более трех миллионов человек.
Явка, по данным комитета, колебалась от 96,5 до 98 процентов в зависимости от области.
Согласно конституции Туркмении, избранным считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По новым правилам президентский срок составляет не пять, а семь лет. Эксперты отмечают, что увеличение этого срока было закреплено в законодательстве лишь накануне избирательной кампании.
На пост президента страны в третий раз баллотировался Гурбангулы Бердымухамедов, а также восемь его конкурентов, утвержденных ЦИК в качестве официальных кандидатов.
Между тем политическая оппозиция, которая действует в изгнании со времен Туркменбаши, неоднократно предлагала включить в списки своего кандидата, но в Ашхабаде эти предложения игнорируют.
Напомним, в Туркмении прошли очередные президентские выборы.