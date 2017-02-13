На выборах в Туркмении проголосовало 97% граждан - ЦИК

Однако, наблюдатели ОБСЕ еще ни разу не давали положительную оценку выборам в этой стране.

На выборы президента в Туркмении в воскресенье, 12 февраля, пришли более 97 процентов избирателей, сообщил ЦИК страны. К моменту закрытия избирательных участков в 19 часов по местному времени (17:00 мск) проголосовали более трех миллионов человек.

Явка, по данным комитета, колебалась от 96,5 до 98 процентов в зависимости от области.

Согласно конституции Туркмении, избранным считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По новым правилам президентский срок составляет не пять, а семь лет. Эксперты отмечают, что увеличение этого срока было закреплено в законодательстве лишь накануне избирательной кампании.

На пост президента страны в третий раз баллотировался Гурбангулы Бердымухамедов, а также восемь его конкурентов, утвержденных ЦИК в качестве официальных кандидатов.

Между тем политическая оппозиция, которая действует в изгнании со времен Туркменбаши, неоднократно предлагала включить в списки своего кандидата, но в Ашхабаде эти предложения игнорируют.

Напомним, в Туркмении прошли очередные президентские выборы.