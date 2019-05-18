На виборах до парламенту Австралії лідирують правлячі партії

КИЇВ. 18 травня. УНН. На парламентських виборах в Австралії, згідно з попередніми результатами, лідирують партії, що входять до складу чинної правлячої коаліції. Представники Ліберальної партії Австралії (ЛНА) і Національної партії Австралії (НПА) набирають в цілому 72 мандати в 151-місцевій Палаті представників, заявили в суботу у виборчій комісії, після підрахунку більш ніж двох третин від загального числа голосів, повідомляє УНН з посиланням на DW.