На виборах до парламенту Австралії лідирують правлячі партії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На парламентських виборах в Австралії, згідно з попередніми результатами, лідирують партії, що входять до складу чинної правлячої коаліції. Представники Ліберальної партії Австралії (ЛНА) і Національної партії Австралії (НПА) набирають в цілому 72 мандати в 151-місцевій Палаті представників, заявили в суботу у виборчій комісії, після підрахунку більш ніж двох третин від загального числа голосів, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Однак для отримання парламентської більшості необхідно 76 місць, тому не виключено, що переможці утворять уряд меншості або утворять коаліцію з однією з малих партій, які пройшли до парламенту. Представники Австралійської лейбористської партії можуть розраховувати на 68 місць.
У Сенаті ліберально-національна коаліція, за попередніми даними, отримує 40 з 76 місць. За підсумками попередніх виборів, представники ЛНА і НПА займають 76 місць в Палаті представників і 27 місць в Сенаті, лейбористи - 69 і 26 відповідно.
Головні суперники на виборах - нинішній прем'єр-міністр Австралії, голова ЛНА Скотт Моррісон і глава Австралійської лейбористської партії (АЛП) Білл Шортен. Відповідно до соцопитувань, перевагу напередодні виборів була на боці лейбористів. Тому спостерігачі називають попередні підсумки виборів несподіваними. Глава лейбористів Шортен вже визнав поразку і оголосив про намір піти у відставку.
В Австралії кожен громадянин, який має право голосу, зобов'язаний прийти на вибори. За неявку накладається штраф у розмірі 20 австралійських доларів (у перерахунку близько 12,4 євро). Парламент обирається кожні три роки.
Нагадаємо, австралійка кинула яйце у прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона. Жінку затримали і висунули їй обвинувачення у нападі.