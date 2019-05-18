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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 15:45 • 83212 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95961 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123392 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111743 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137861 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144659 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130146 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

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На выборах в парламент Австралии лидируют правящие партии

На выборах в парламент Австралии лидируют правящие партии

Киев  •  УНН

 • 5600 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. На парламентских выборах в Австралии, согласно предварительным результатам, лидируют партии, входящие в состав действующей правящей коалиции. Представители Либеральной партии Австралии (ЛПА) и Национальной партии Австралии (НПА) набирают в общей сложности 72 мандата в 151-местной Палате представителей, заявили в субботу в избирательной комиссии, после подсчета более чем двух третей от общего числа голосов, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Однако для получения парламентского большинства необходимо 76 мест, поэтому не исключено, что победители образуют правительство меньшинства или образуют коалицию с одной из малых партий, прошедших в парламент. Представители Австралийской лейбористской партии могут рассчитывать на 68 мест.

В Сенате либерально-национальная коалиция, по предварительным данным, получает 40 из 76 мест. По итогам предыдущих выборов, представители ЛПА и НПА занимают 76 мест в Палате представителей и 27 мест в Сенате, лейбористы - 69 и 26 соответственно.

Главные соперники на выборах - нынешний премьер-министр Австралии, председатель ЛПА Скотт Моррисон и глава Австралийской лейбористской партии (АЛП) Билл Шортен. Согласно соцопросам, преимущество накануне выборов было на стороне лейбористов. Поэтому наблюдатели называют предварительные итоги выборов неожиданными. Глава лейбористов Шортен уже признал поражение и объявил о намерении уйти в отставку.

В Австралии каждый гражданин, обладающий правом голоса, обязан прийти на выборы. За неявку полагается штраф в размере 20 австралийских долларов (в пересчете около 12,4 евро). Парламент избирается каждые три года.

Напомним, австралийка бросила яйцо в премьер-министра страны Скотта Моррисона. Женщину задержали и предъявили ей обвинение в нападении.

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