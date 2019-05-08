На весіллі в Івано-Франківській області отруїлися 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Івано-Франківській області до лікарні госпіталізовано 18 осіб, які отруїлись на весіллі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
“08.05.2019 станом на 06.00 год. Коломийський р-н., с. Верхній Вербіж. За інформацією Державна установа „Івано-Франківський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України“ та Коломийського РВ УДСНС в області до Коломийської районної інфекційної лікарні госпіталізовано 18 осіб, з них в тому числі 2 дитини до 15 років, жителі с. Верхній Вербіж, с. Мишин, Коломийського р-ну”, — йдеться у повідомленні.
Попередній діагноз потерпілих “Гострий гастроентероколіт” та “Гострий ентероколіт”.
Попередньо встановлено про те, що люди 04.05.2019 перебували на весіллі (всього було 240 чол.) та вживали їжу в готельно-ресторанному комплексі “Вербіж”.
Форми перебігу хвороби середньої важкості.
Нагадаємо, в одній із частин Національної гвардії у Львові масово отруїлися військовослужбовці.