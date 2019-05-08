На свадьбе в Ивано-Франковской области отравились 18 человек

"08.05.2019 по состоянию на 06.00 ч. Коломыйский р-н., с. Верхний Вербиж. По информации Государственное учреждение "Ивано-Франковский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины" и Коломыйского РО УГСЧС в области в Коломыйскую районную инфекционную больницу госпитализированы 18 человек, из них в том числе 2 ребенка до 15 лет, жители с. Верхний Вербиж, с. Мишин, Коломыйского р-на", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз пострадавших "Острый гастроэнтероколит" и "Острый энтероколит".

Предварительно установлено о том, что люди 04.05.2019 находились на свадьбе (всего было 240 чел.) и употребляли пищу в гостинично-ресторанном комплексе "Вербиж".

Формы течения болезни средней тяжести.

Напомним, в одной из частей Национальной гвардии во Львове массово отравились военнослужащие.



