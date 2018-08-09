На весіллі на Волині отруїлися 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На весіллі на Волині отруїлися 15 людей. Вони усі звернулися до Волинської обласної інфекційної лікарні з проявами гострої кишкової інфекції. Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
"В ході епідемічного розслідування встановлено, що зазначені вище хворі перебували на святкуванні весілля 5 серпня в готельно-ресторанному комплексі "Садиба на джерелах" Ківерцівського району Волинської області", - йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху, розпочато епідеміологічне розслідування.
Нагадаємо, у суботу, 28 липня, на весіллі в одному із сіл Ківерцівського району Волинської області отруїлися гості. Загалом до лікарні госпіталізували 6 громадян.
Як повідомляв УНН, у готелі "Джем" у селі Раковець Львівскьої області отруїлися 17 людей, з яких 16 - діти.