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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На весіллі на Волині отруїлися 15 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. На весіллі на Волині отруїлися 15 людей. Вони усі звернулися до Волинської обласної інфекційної лікарні з проявами гострої кишкової інфекції. Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

На весіллі на Волині отруїлися 15 людей

"В ході епідемічного розслідування встановлено, що зазначені вище хворі перебували на святкуванні весілля 5 серпня в готельно-ресторанному комплексі "Садиба на джерелах" Ківерцівського району Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху, розпочато епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, у суботу, 28 липня, на весіллі в одному із сіл Ківерцівського району Волинської області отруїлися гості. Загалом до лікарні госпіталізували 6 громадян.

Як повідомляв УНН, у готелі "Джем" у селі Раковець Львівскьої області отруїлися 17 людей, з яких 16 - діти.

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