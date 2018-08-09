На свадьбе на Волыни отравились 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На свадьбе на Волыни отравились 15 человек. Они все обратились в Волынскую областную инфекционную больницу с проявлениями острой кишечной инфекции. Об этом сообщает Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"В ходе эпидемического расследования установлено, что указанные выше больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе "Усадьба на источниках" Киверцовского района Волынской области", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки, начато эпидемиологическое расследование.
Напомним, в субботу, 28 июля, на свадьбе в одном из сел Киверцивского района Волынской области отравились гости. Всего в больницы госпитализировали 6 граждан.
Как сообщал УНН, в гостинице "Джем" в селе Раковец Львовской области отравились 17 человек, из которых 16 - дети.