На свадьбе на Волыни отравились 15 человек

"В ходе эпидемического расследования установлено, что указанные выше больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе "Усадьба на источниках" Киверцовского района Волынской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки, начато эпидемиологическое расследование.

Напомним, в субботу, 28 июля, на свадьбе в одном из сел Киверцивского района Волынской области отравились гости. Всего в больницы госпитализировали 6 граждан.

Как сообщал УНН, в гостинице "Джем" в селе Раковец Львовской области отравились 17 человек, из которых 16 - дети.