На Великодні свята в Києві патрулюватиме 1,5 тис. правоохоронців

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. На пасхальні свята 15-16 квітня будуть працювати та здійснюватись заходи в 136 культових спорудах. Охороняти додатково будуть 1,5 тис. правоохоронців з низ 200 військовослужбовців Нацгвардії. Про це під час брифінгу повідомив начальник головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН.

"15-16 квітня на пасхальні свята будуть працювати та здійснюватись заходи в 136 культових спорудах. Охороняти додатково будуть 1,5 тис. правоохоронців з низ 200 військовослужбовців Нацгвардії. Будуть підсилені заходи біля культових споруд, тому прошу з розумінням віднестись до можливої перевірки речей", - повідомив він.

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Також будуть задіяні підсилені групи вибухотехніків.

"Напередодні було повідомлення про замінування одного з храмів. Це було хибне замінування, тому не виключаємо таких випадків і на пасхальних святах", - сказав А.Крищенко.

Окрім цього будуть працювати кінологи, при необхідності проводити обстеження, посилені наряди в метрополітені, в тому числі і військовослужбовців Нацгвардіі при ускладнених обстановках та додаткові перевірки в метрополітені.

Як зазначив А.Крищенко, встановлення металевих рамок не передбачається, правоохоронці перевірятимуть громадян за допомогою ручних металодитекторів.

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