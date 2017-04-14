На Пасхальные праздники в Киеве будут патрулировать 1,5 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На пасхальные праздники 15-16 апреля будут работать и осуществляться мероприятия в 136 культовых сооружениях. Охранять дополнительно будут 1,5 тыс. правоохранителей из низ 200 военнослужащих Нацгвардии. Об этом во время брифинга сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.
"15-16 апреля на пасхальные праздники будут работать и осуществляться мероприятия в 136 культовых сооружениях. Охранять дополнительно будут 1,5 тыс. правоохранителей из низ 200 военнослужащих Нацгвардии. Будут усилены меры у культовых сооружений, поэтому прошу с пониманием отнестись к возможной проверки вещей", - сообщил он.
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Также будут задействованы усиленные группы взрывотехников.
"Накануне было сообщение о заминировании одного из храмов. Это было ложное заминировании, поэтому не исключаем таких случаев и на пасхальных праздниках", - сказал А.Крищенко.
Кроме этого будут работать кинологи, при необходимости проводить обследование, усиленные наряды в метрополитене, в том числе и военнослужащих Нацгвардии при осложненных обстановках и дополнительные проверки в метрополитене.
Как отметил А.Крищенко, установка металлических рамок не предвидится, правоохранители будут проверять граждан с помощью ручных металодитекторив.