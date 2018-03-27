На великодні свята на кордоні та в зоні АТО посилять заходи безпеки - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На великодні свята Державна прикордонна служба посилить заходи безпеки на кордоні та на КПВВ в зоні АТО. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян.
“Свята це завжди період підвищення пильності для прикордонників. Це період коли є висока ймовірність виникнення якихось провокацій, безладу, як поблизу кордону, так і в тилових районах держави. Тому для прикордонників це буде період посилення заходів безпеки, заходів пов’язаних з оглядом транспорту і інших режимних обмежень, як спільно з іншими правоохоронними органами, так і в межах своїх повноважень. Це стосується як кордону, так і КПВВ в зоні АТО, а також аеропортах і інших місцях масового скупчення людей поблизу кордону і перетину кордону”, — повідомив О.Слободян.
Він додав, що “стосовно суті заходів — вони ще в процесі відпрацювання і про деталі можна буде говорити наступного тижня”.
“Що стосується порядку спрощення перетину для мешканців прикордонних районів, то рішення ще не прийняте — говорити будемо про це також наступного тижня”, - резюмував О.Слободян.
Нагадаємо, цього року під час свята Великодня — найдавнішого християнського свята, встановленого на честь Воскресіння Ісуса Христа — українці матимуть 3 вихідних. У поточному році завершення посту припадає на 7 квітня, Великдень, відповідно, на 8 число. Українці на цьогорічний Великдень відпочиватимуть три дні — 7, 8 (субота і неділя), а також 9 квітня, у понеділок.
Додамо, що Збройні сили України готові дотримуватись необмеженого режиму припинення вогню на Донбасі.