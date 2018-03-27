На пасхальные праздники на границе и в зоне АТО усилят меры безопасности - ГПСУ

"Праздники это всегда период повышения бдительности для пограничников. Это период, когда высока вероятность возникновения каких-либо провокаций, беспорядка, как вблизи границы, так и в тыловых районах страны. Поэтому для пограничников это будет период усиления мер безопасности, мероприятий, связанных с осмотром транспорта и других режимных ограничений, как совместно с другими правоохранительными органами, так и в пределах своих полномочий. Это касается как границы, так и КПВВ в зоне АТО, а также аэропортах и ​​других местах массового скопления людей вблизи границы и пересечения границы", - сообщил А.Слободян.

Он добавил, что "относительно сути мероприятий - они еще в процессе отработки и о деталях можно будет говорить на следующей неделе".

"Что касается порядка упрощения пересечения для жителей приграничных районов, то решение еще не принято - говорить будем об этом также следующей неделе", - резюмировал О.Слободян.

Напомним, в этом году во время праздника Пасхи - древнейшего христианского праздника, установленного в честь Воскресения Иисуса Христа - украинцы будут иметь 3 выходных. В текущем году завершение поста приходится на 7 апреля, Пасха, соответственно, на 8 число. Украинцы на нынешний Пасху будут отдыхать три дня - 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля, в понедельник.

Добавим, что Вооруженные силы Украины готовы соблюдать неограниченного режима прекращения огня на Донбассе.