На Великдень в Україні курсуватимуть 14 додаткових поїздів

"Для зручності пасажирів, які подорожуватимуть залізницею під час великодніх свят, Укрзалізниця призначила ще 4 додаткові поїзди на популярних маршрутах: Київ – Ужгород, Київ – Чернівці та Київ – Миколаїв. Загалом з 13 по 18 квітня курсуватимуть 14 додаткових поїздів у популярних напрямках, а також збільшено періодичність курсування 6 графікових поїздів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед призначених додаткових поїздів:

1. № 239 Київ – Ужгород, з Києва 16 квітня, з Ужгорода 15 квітня.

2. № 203 Ужгород – Жмеринка, з Ужгорода 14, 15 квітня.

3. № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, з Києва 14, 16 квітня, з Чернівців 15 квітня.

4. № 162/161 Миколаїв – Київ, з Миколаєва 13, 17 квітня, з Києва 14, 18 квітня.

Раніше на святкові дати Укрзалізниця призначила 10 додаткових поїздів.

Крім цього, для зручності пасажирів Укрзалізниця збільшила кількість рейсів 6 цілорічних поїздів:

1. № 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 14, 17 квітня, з Івано-Франківська 15, 18 квітня.

2. № 148 Одеса – Київ, з Одеси 14, 16, 18 квітня, з Києва 13, 15, 18 квітня.

3. № 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 13, 15, 17 квітня, з Одеси 14, 16, 18 квітня.

4. № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, з Одеси 13, 15, 17 квітня.

5. № 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня, з Чернівців 13, 15, 17 квітня.

6. Інтерсіті+ № 736 Київ – Запоріжжя, із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.