На Пасху в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Всего с 13 по 18 апреля в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов в популярных направлениях, а также будет увеличена периодичность курсирования шести графиковых поездов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".
"Для удобства пассажиров, путешествующих по железной дороге во время пасхальных праздников, Укрзализныця назначила еще 4 дополнительные поезда на популярных маршрутах Киев - Ужгород, Киев - Черновцы и Киев - Николаев. Всего с 13 по 18 апреля будут курсировать 14 дополнительных поездов в популярных направлениях, а также увеличена периодичность курсирования 6 графиковых поездов", - говорится в сообщении.
В частности, среди предназначенных дополнительных поездов:
1. № 239 Киев - Ужгород, из Киева 16 апреля, из Ужгорода 15 апреля.
2. № 203 Ужгород - Жмеринка, из Ужгорода 14, 15 апреля.
3. № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, из Киева 14, 16 апреля, из Черновцов 15 апреля.
4. № 162/161 Николаев - Киев, из Николаева 13, 17 апреля, из Киева 14, 18 апреля.
Ранее на праздничные даты Укрзализныця назначила 10 дополнительных поездов.
Кроме этого, для удобства пассажиров Укрзализныця увеличила количество рейсов 6 круглогодичных поездов:
1. № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева 14, 17 апреля, из Ивано-Франковска 15, 18 апреля.
2. № 148 Одесса - Киев, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Киева 13, 15, 18 апреля.
3. № 92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 13, 15, 17 апреля, из Одессы 14, 16, 18 апреля.
4. № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 14, 16, 18 апреля, из Одессы 13, 15, 17 апреля.
5. № 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.
6. Интерсити + № 736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.