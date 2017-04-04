На Пасху в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52416 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105189 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161962 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119097 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118132 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113433 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104879 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107232 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103716 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155180 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Пасху в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов

На Пасху в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов

Киев  •  УНН

 • 8961 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Всего с 13 по 18 апреля в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов в популярных направлениях, а также будет увеличена периодичность курсирования шести графиковых поездов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".

"Для удобства пассажиров, путешествующих по железной дороге во время пасхальных праздников, Укрзализныця назначила еще 4 дополнительные поезда на популярных маршрутах Киев - Ужгород, Киев - Черновцы и Киев - Николаев. Всего с 13 по 18 апреля будут курсировать 14 дополнительных поездов в популярных направлениях, а также увеличена периодичность курсирования 6 графиковых поездов", - говорится в сообщении.

В частности, среди предназначенных дополнительных поездов:

1. № 239 Киев - Ужгород, из Киева 16 апреля, из Ужгорода 15 апреля.
2. № 203 Ужгород - Жмеринка, из Ужгорода 14, 15 апреля.
3. № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, из Киева 14, 16 апреля, из Черновцов 15 апреля.
4. № 162/161 Николаев - Киев, из Николаева 13, 17 апреля, из Киева 14, 18 апреля.

Ранее на праздничные даты Укрзализныця назначила 10 дополнительных поездов.

Кроме этого, для удобства пассажиров Укрзализныця увеличила количество рейсов 6 круглогодичных поездов:

1. № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева 14, 17 апреля, из Ивано-Франковска 15, 18 апреля.
2. № 148 Одесса - Киев, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Киева 13, 15, 18 апреля.
3. № 92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 13, 15, 17 апреля, из Одессы 14, 16, 18 апреля.
4. № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 14, 16, 18 апреля, из Одессы 13, 15, 17 апреля.
5. № 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.
6. Интерсити + № 736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

Украинские Национальные Новости

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