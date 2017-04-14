На Великдень в центрі Києва перекриють дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В неділю 16 квітня транспортний рух на вулиці Хрещатик буде перекрито.Про це під час брифінгу повідомив начальник головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН.
"За попередньою інформацією, 16 квітня, у неділю транспортний рух на вулиці Хрещатик буде перекрито з 8:00 до 22:00 години вечора", - повідомив він.
Нагадаємо, на пасхальні свята 15-16 квітня будуть працювати та здійснюватись заходи в 136 культових спорудах. Охороняти додатково будуть 1,5 тис. правоохоронців з низ 200 військовослужбовців Нацгвардії.
Також, за словами А.Крищенка будуть задіяні підсилені групи вибухотехніків. Окрім цього будуть працювати кінологи, при необхідності проводити обстеження, посилені наряди в метрополітені, в тому числі і військовослужбовців Нацгвардіі при ускладнених обстановках та додаткові перевірки в метрополітені.