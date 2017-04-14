На Пасху в центре Киева перекроют дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В воскресенье 16 апреля движение транспорта по улице Крещатик будет перекрыто. Об этом во время брифинга сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.
"По предварительной информации, 16 апреля, в воскресенье транспортное движение на улице Крещатик будет перекрыто с 8:00 до 22:00 часов вечера", - сообщил он.
Напомним, на пасхальные праздники 15-16 апреля будут работать и осуществляться мероприятия в 136 культовых сооружениях. Охранять дополнительно будут 1,5 тыс. правоохранителей из низ 200 военнослужащих Нацгвардии.
Также, по словам А.Крищенко будут задействованы усиленные группы взрывотехников. Кроме этого будут работать кинологи, при необходимости проводить обследование, усиленные наряды в метрополитене, в том числе и военнослужащих Нацгвардией при осложненных обстановках и дополнительные проверки в метрополитене.