На Пасху в центре Киева перекроют дороги

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105182 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161954 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119091 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118128 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113431 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104878 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107232 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103716 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155179 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В воскресенье 16 апреля движение транспорта по улице Крещатик будет перекрыто. Об этом во время брифинга сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

"По предварительной информации, 16 апреля, в воскресенье транспортное движение на улице Крещатик будет перекрыто с 8:00 до 22:00 часов вечера", - сообщил он.

Напомним, на пасхальные праздники 15-16 апреля будут работать и осуществляться мероприятия в 136 культовых сооружениях. Охранять дополнительно будут 1,5 тыс. правоохранителей из низ 200 военнослужащих Нацгвардии.

Также, по словам А.Крищенко будут задействованы усиленные группы взрывотехников. Кроме этого будут работать кинологи, при необходимости проводить обследование, усиленные наряды в метрополитене, в том числе и военнослужащих Нацгвардией при осложненных обстановках и дополнительные проверки в метрополитене.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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