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На Великдень у Києві роботу наземного транспорту подовжать

На Великдень у Києві роботу наземного транспорту подовжать

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Графік роботи наземного транспорту столиці, маршрути якого проходять повз станції метро, 15 квітня подовжать на 1 годину. 16 квітня його робота розпочнеться на 1 годину раніше. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Для належних пасажирських перевезень мешканців і гостей столиці під час святкування Великодня роботу маршрутів громадського транспорту (в тому числі маршрутного таксі), які проходять біля станцій метрополітену, буде продовжено 15 квітня на 1 годину та розпочато 16 квітня на 1 годину раніше", - йдеться у повідомленні. 

Маршрути громадського транспорту, які проходять біля станцій метрополітену:
• тролейбусні – №№ 3, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50;
• трамвайні – №№ 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;
• автобусні звичайного режиму руху – №№ 1т, 18, 20, 21, 33, 37 (із заїздом на с/к "Чайка" у напрямку ст. м. "Святошин"), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;
• автобусні в режимі маршрутного таксі – №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 530, 537, 548, 550.

Також у ніч із 15 на 16 квітня буде продовжено роботу:
• станцій лінії швидкісного трамваю на житловому масиві Троєщина до 02:30 16 квітня та розпочато роботу станцій о 04:00;
• станцій лінії швидкісного трамваю на житловому масиві Борщагівка до 02:15 16 квітня та розпочато роботу станцій о 04:00.

Фунікулер працюватиме у ніч із 15 на 16 квітня до 01:00 та з 05:00 16 квітня.

Окрім того, тимчасово 15 та 16 квітня зупинка тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н та автобусів маршрутів № 24, 114, 118 "Вулиця Івана Франка" в напрямку площі Перемоги переноситься на 50 метрів вперед.

Тимчасово 15 та 16 квітня на період перекриття руху автотранспорту на непарній стороні вул. Оноре де Бальзака, на ділянці від вул. Теодора Драйзера до просп. Генерала Ватутіна, рух автобусів маршруту № 73 організовується в напрямку ст. м. "Оболонь" на трасі:
- вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Теодора Драйзера – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Каштанова – просп. Володимира Маяковського – просп. Генерала Ватутіна, далі на діючій трасі.

У разі перекриття руху транспорту на парній стороні вул. Оноре де Бальзака, на ділянці від вул. Каштанова до вул. Теодора Драйзера, буде організовано:

• рух автобусів маршрутів № 21 на трасі:
- ст. м. "Петрівка" – просп. Московський – просп. Генерала Ватутіна – просп. Володимира Маяковського – вул. Теодора Драйзера – вул. Оноре де Бальзака.

• рух автобусів маршрутів № 73:

- від ст. м. "Оболонь" до просп. Генерала Ватутіна на існуючій трасі, далі: просп. Генерала Ватутіна – просп. Володимира Маяковського – вул. Теодора Драйзера – вул. Оноре де Бальзака – далі на існуючій трасі;

- від вул. Милославської до вул. Бальзака на існуючій трасі, далі так:

вул. Бальзака – вул. Теодора Драйзера – просп. Маяковського – просп. Генерала Ватутіна – далі на існуючій трасі.

Після завершення церковних богослужінь, із 05:00 до 10:00 16 квітня буде збільшено кількість рухомого складу на маршрутах наземного громадського транспорту, які пролягають біля місць їхнього проведення відповідно до пасажиропотоку.

Із метою коригування роботи наземного пасажирського транспорту, залежно від пасажиропотоку, в місцях масового скупчення пасажирів передбачено чергування відповідальних осіб.

Як повідомляв УНН 11 квітня, порядок на Великдень забезпечуватимуть 25 тис. правоохоронців.

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