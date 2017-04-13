На Пасху в Киеве работу наземного транспорта продлят
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. График работы наземного транспорта столицы, маршруты которого проходят мимо станции метро, 15 апреля продлят на 1 час. 16 апреля его работа начнется на 1 час раньше. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Для надлежащих пассажирских перевозок жителей и гостей столицы во время празднования Пасхи работу маршрутов общественного транспорта (в том числе маршрутного такси), которые проходят возле станций метрополитена, будет продолжено 15 апреля на 1 час и начато 16 апреля на 1 час раньше", - говорится в сообщении.
Маршруты общественного транспорта, которые проходят возле станций метрополитена:
• троллейбусные - №№ 3, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50;
• трамвайные - №№ 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;
• автобусные обычного режима движения - №№ 1т, 18, 20, 21, 33, 37 (с заездом на с/к "Чайка" в направлении ст. м. "Святошин"), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;
• автобусные в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 530, 537, 548, 550.
Также в ночь с 15 на 16 апреля будет продолжена работа:
• станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина в 2:30 16 апреля и начата работа станций в 04:00;
• станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка в 2:15 16 апреля и начата работа станций в 04:00.
Фуникулер будет работать в ночь с 15 на 16 апреля до 01:00 и с 05:00 16 апреля.
Кроме того, временно 15 и 16 апреля остановка троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов № 24, 114, 118 "Улица Ивана Франко" в направлении площади Победы переносится на 50 метров вперед.
Временно 15 и 16 апреля на период перекрытия движения автотранспорта на нечетной стороне ул. Оноре де Бальзака, на участке от ул. Теодора Драйзера к просп. Генерала Ватутина, движение автобусов маршрута № 73 организуется в направлении ст. м. "Оболонь" на трассе:
- ул. Радунская (от ул. Милославской) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Каштановая - просп. Владимира Маяковского - ул. Генерала Ватутина, далее по действующей трассе.
В случае перекрытия движения транспорта на четной стороне ул. Оноре де Бальзака, на участке от ул. Каштановая до ул. Теодора Драйзера, будет организовано:
• движение автобусов маршрутов № 21 на трассе:
- ст. м. "Петровка" - просп. Московский - ул. Генерала Ватутина - ул. Владимира Маяковского - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака.
• движение автобусов маршрутов № 73:
- от ст. м. "Оболонь" в просп. Генерала Ватутина на существующей трассе, дальше: ул. Генерала Ватутина - ул. Владимира Маяковского - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака - дальше по существующей трассе;
- от ул. Милославской до ул. Бальзака на существующей трассе, дальше так:
ул. Бальзака - ул. Теодора Драйзера - просп. Маяковского - ул. Генерала Ватутина - дальше на существующей трассе.
После завершения церковных богослужений, с 05:00 до 10:00 16 апреля будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах наземного общественного транспорта, которые пролегают возле мест их проведения в соответствии с пассажиропотоком.
С целью корректировки работы наземного пассажирского транспорта, в зависимости от пассажиропотока, в местах массового скопления пассажиров предусмотрено дежурство ответственных лиц.
Как сообщал УНН 11 апреля, порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. правоохранителей.