На Пасху в Киеве работу наземного транспорта продлят

КИЕВ. 13 апреля. УНН. График работы наземного транспорта столицы, маршруты которого проходят мимо станции метро, ​​15 апреля продлят на 1 час. 16 апреля его работа начнется на 1 час раньше. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.