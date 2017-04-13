На Пасху в Киеве работу наземного транспорта продлят

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52376 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105178 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161943 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119089 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118128 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113431 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104878 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107232 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103716 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155178 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 49865 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 76217 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113701 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 30090 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 22667 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113701 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 150111 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 158649 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 155178 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 154739 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 112492 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 122460 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 129032 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 129193 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133786 просмотра
Актуальное
На Пасху в Киеве работу наземного транспорта продлят

На Пасху в Киеве работу наземного транспорта продлят

Киев  •  УНН

 • 13239 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. График работы наземного транспорта столицы, маршруты которого проходят мимо станции метро, ​​15 апреля продлят на 1 час. 16 апреля его работа начнется на 1 час раньше. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Для надлежащих пассажирских перевозок жителей и гостей столицы во время празднования Пасхи работу маршрутов общественного транспорта (в том числе маршрутного такси), которые проходят возле станций метрополитена, будет продолжено 15 апреля на 1 час и начато 16 апреля на 1 час раньше", - говорится в сообщении.

Маршруты общественного транспорта, которые проходят возле станций метрополитена:
• троллейбусные - №№ 3, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50;
• трамвайные - №№ 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;
• автобусные обычного режима движения - №№ 1т, 18, 20, 21, 33, 37 (с заездом на с/к "Чайка" в направлении ст. м. "Святошин"), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;
• автобусные в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 530, 537, 548, 550.

Также в ночь с 15 на 16 апреля будет продолжена работа:
• станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина в 2:30 16 апреля и начата работа станций в 04:00;
• станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка в 2:15 16 апреля и начата работа станций в 04:00.

Фуникулер будет работать в ночь с 15 на 16 апреля до 01:00 и с 05:00 16 апреля.

Кроме того, временно 15 и 16 апреля остановка троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов № 24, 114, 118 "Улица Ивана Франко" в направлении площади Победы переносится на 50 метров вперед.

Временно 15 и 16 апреля на период перекрытия движения автотранспорта на нечетной стороне ул. Оноре де Бальзака, на участке от ул. Теодора Драйзера к просп. Генерала Ватутина, движение автобусов маршрута № 73 организуется в направлении ст. м. "Оболонь" на трассе:
- ул. Радунская (от ул. Милославской) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Каштановая - просп. Владимира Маяковского - ул. Генерала Ватутина, далее по действующей трассе.

В случае перекрытия движения транспорта на четной стороне ул. Оноре де Бальзака, на участке от ул. Каштановая до ул. Теодора Драйзера, будет организовано:

• движение автобусов маршрутов № 21 на трассе:
- ст. м. "Петровка" - просп. Московский - ул. Генерала Ватутина - ул. Владимира Маяковского - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака.

• движение автобусов маршрутов № 73:

- от ст. м. "Оболонь" в просп. Генерала Ватутина на существующей трассе, дальше: ул. Генерала Ватутина - ул. Владимира Маяковского - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака - дальше по существующей трассе;

- от ул. Милославской до ул. Бальзака на существующей трассе, дальше так:

ул. Бальзака - ул. Теодора Драйзера - просп. Маяковского - ул. Генерала Ватутина - дальше на существующей трассе.

После завершения церковных богослужений, с 05:00 до 10:00 16 апреля будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах наземного общественного транспорта, которые пролегают возле мест их проведения в соответствии с пассажиропотоком.

С целью корректировки работы наземного пассажирского транспорта, в зависимости от пассажиропотока, в местах массового скопления пассажиров предусмотрено дежурство ответственных лиц.

Как сообщал УНН 11 апреля, порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы