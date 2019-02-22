На ведення лісового господарства торік витратили 7 млрд грн

"За результатами фінансової господарської діяльності лісової галузі у 2018 році отримано 16,8 млрд грн чистого доходу від реалізації товарів, продуктів і послуг, що на 3,2 млрд грн більше, аніж у 2017 році", - повідомив Бондар.

Він зазначив, що на ведення лісового господарства торік "було спрямовано 7 млрд грн з бюджетів лісогосподарських підприємств, що майже на 2 млрд грн більше за суму, яку було витрачено у 2017 році".

"Загалом за 2018 рік нашими (лісогосподарськими – ред.) підприємствами сплачено обов’язкових податків та платежів на суму 6,2 млрд грн. Це попри складний рік та відсутність державного фінансування", - додав він.

Як повідомляв УНН, у 2018 році через порушення та незаконну діяльність працівників Державної лісової охорони було звільнено 62 особи.