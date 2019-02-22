На ведення лісового господарства торік витратили 7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Держлісагентство за минулий рік заробило 16,8 млрд грн та витратило на ведення лісового господарства 7 млрд грн. Про це повідомив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
"За результатами фінансової господарської діяльності лісової галузі у 2018 році отримано 16,8 млрд грн чистого доходу від реалізації товарів, продуктів і послуг, що на 3,2 млрд грн більше, аніж у 2017 році", - повідомив Бондар.
Він зазначив, що на ведення лісового господарства торік "було спрямовано 7 млрд грн з бюджетів лісогосподарських підприємств, що майже на 2 млрд грн більше за суму, яку було витрачено у 2017 році".
"Загалом за 2018 рік нашими (лісогосподарськими – ред.) підприємствами сплачено обов’язкових податків та платежів на суму 6,2 млрд грн. Це попри складний рік та відсутність державного фінансування", - додав він.
Як повідомляв УНН, у 2018 році через порушення та незаконну діяльність працівників Державної лісової охорони було звільнено 62 особи.