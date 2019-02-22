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На ведение лесного хозяйства в прошлом году потратили 7 млрд грн

На ведение лесного хозяйства в прошлом году потратили 7 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 10157 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Гослесагентство за прошлый год заработало 16,8 млрд грн и потратило на ведение лесного хозяйства 7 млрд грн. Об этом сообщил заместитель главы Гослесагентства Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.

"По результатам финансовой хозяйственной деятельности лесной отрасли в 2018 году получено 16,8 млрд грн чистого дохода от реализации товаров, продуктов и услуг, на 3,2 млрд грн больше, чем в 2017 году", - сообщил Бондарь.

Он отметил, что на ведение лесного хозяйства в прошлом году "было направлено 7 млрд грн из бюджетов лесохозяйственных предприятий, что почти на 2 млрд грн больше суммы, которую было потрачено в 2017 году".

"Всего за 2018 год нашими (лесохозяйственными - ред.) предприятиями уплачено обязательных налогов и платежей на сумму 6,2 млрд грн. Это несмотря на сложный год и отсутствие государственного финансирования", - добавил он.

Как сообщал УНН, в 2018 году из-за нарушения и незаконной деятельность работников Государственной лесной охраны было уволено 62 человека.

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