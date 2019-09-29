На узбережжі Марокко знайдені тіла сімох нелегальних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Тіла сімох марокканських громадян, які намагалися нелегально мігрувати в Європу, виявлені в суботу на атлантичному узбережжі королівства. Про це повідомляє інформаційне агентство Maghreb Arabe Presse з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає УНН.
Загиблі були виявлені на пляжі Айн-Харруди, розташованому між містами Касабланка і Мохаммедія. Як з'ясували в поліції, надувний човен, на якій мігранти намагалися покинути країну, зазнав краху, після чого тіла потонулих людей викинуло на берег.
Відзначається, що серед жертв є одна жінка. Крім того, рятувальникам вдалося виявити на тому ж човні трьох мігрантів, що перебували в несвідомому стані. Вони доставлені в лікарню Мохаммедії, де їм надана необхідна допомога. МВС почало розслідування за фактом організації нелегального переправлення мігрантів.
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Як повідомляв УНН, в Атлантичному океані зник корабель Bourbon Rhode з українцямі на борту, а серед трьох врятованих членів екіпажу двоє українці.