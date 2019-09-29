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На побережье Марокко найдены тела семерых нелегальных мигрантов

Киев • УНН

 • 8502 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Тела семерых марокканских граждан, которые пытались нелегально мигрировать в Европу, обнаруженные в субботу на атлантическом побережье королевства. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает УНН.

На побережье Марокко найдены тела семерых нелегальных мигрантов

Погибшие были обнаружены на пляже Айн-Харруды, расположенном между городами Касабланка и Мохаммедия. Как выяснили в полиции, надувная лодка, на которой мигранты пытались покинуть страну, затонула, после чего тела утонувших людей выбросило на берег.

Отмечается, что среди жертв есть одна женщина. Кроме того, спасателям удалось обнаружить на той же лодке трех мигрантов, находящихся в бессознательном состоянии. Они доставлены в больницу Мохаммедии, где им оказана необходимая помощь. МВД начало расследование по факту организации нелегальной переправки мигрантов.

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Как сообщал УНН, в Атлантическом океане исчез корабль Bourbon Rhode с украинцями на борту, а среди трех спасенных членов экипажа двое украинцы.

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