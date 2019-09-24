Німеччина домовилася з низкою країн про розподіл мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Німеччина, Франція, Італія та Мальта досягли угоди щодо тимчасового механізму розподілу мігрантів, урятованих у Середземному морі на шляху до Європи. Угоди було досягнуто на зустрічі міністрів внутрішніх справ чотирьох країн у місті Біргу на Мальті. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Є домовленість про спільний документ, який буде представлений на засіданні Ради міністрів внутрішніх справ ЄС 8 жовтня", - заявив очільник МВС Мальти Майкл Фарруджія після переговорів.
Його німецький колега Горст Зеегофер зазначив, що задоволений результатом зустрічі та зауважив, що ухвалена схема є тимчасовою. "Ми узгодили домовленості щодо тимчасового механізму в умовах надзвичайних ситуацій... який допоможе Італії та Мальті", - пояснив він.
Деталей ухваленої угоди міністри не повідомили. Утім, нещодавно глава МВС Німеччини оголосив, що його країна готова прийняти четверту частину врятованих у Середземному морі мігрантів. У Франції також заявили, що можуть прийняти чверть мігрантів. Узяти участь у розміщенні врятованих мігрантів також погодилися Хорватія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Люксембург та Португалія.
Для такої співпраці в понеділок були розроблені "чіткі вимоги до процедур" та "чіткі терміни" розподілу біженців, сказав Зеегофер. Решта питань буде обговорена 8 жовтня на засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС.
Нагадаємо, Німеччина готова приймати чверть врятованих на морі біженців з Італії.